Musique. Beyoncé devient la reine des Grammy Awards !

Ce dimanche 5 février se déroulait la 65e édition des Grammy Awards, depuis Los Angeles. Une cérémonie qui a largement été dominée par Beyoncé puisqu'elle a remporté quatre prix pour son album "Renaissance" et ses titres "Cuff It", "Break My Soul" et "Plastic Off The Sofa", dans les catégories dance et R&B.

Ces quatre prix lui permettent de battre un record historique : elle est désormais l'artiste la plus primée de l'histoire des Grammy Awards, avec un total de 32 récompenses ! Elle passe donc devant le chef d'orchestre hongrois Georg Solti, qui avait remporté jusqu'ici 31 prix.

Mais d'autres artistes ont remporté des catégories plus prestigieuses que celle de Beyoncé. Découvrez l'essentiel du palmarès de la soirée ci-dessous :

Album de l'année

"Voyage" - ABBA

"30" - Adele

"Un Verano Sin Ti" - Bad Bunny

"Renaissance" - Beyoncé

"Good Morning Gorgeous" - Mary J. Blige

"In These Silent Days " - Brandi Carlile

"Music Of The Spheres" - Coldplay

"Mr. Morale & The Big Steppers" - Kendrick Lamar

"Special" - Lizzo

GAGNANT : "Harry's House" - Harry Styles

Enregistrement de l'année

"Don't Shut Me Down" - ABBA

"Easy On Me" - Adele

"Break My Soul" - Beyoncé

"Good Morning Gorgeous" - Mary J. Blige

"Bad Habit" - Steve Lacy

"The Heart Part 5" - Kendrick Lamar

"As It Was" - Harry Styles

"Woman" - Doja Cat

"You And Me On The Rock" - Brandi Carlile & Lucius

GAGNANTE : "About Damn Time" - Lizzo

Meilleure performance pop solo

"Moscow Mule" - Bad Bunny

"Woman" - Doja Cat

"Bad Habit" - Steve Lacy

"About Damn Time" - Lizzo

"As It Was" - Harry Styles

GAGNANT : "Easy On Me" - Adele

Meilleure performance pop en duo/groupe

"Don't Shut Me Down" - ABBA

"Bam Bam" - Camila Cabello feat. Ed Sheeran

"My Universe" - Coldplay & BTS

"I Like You (A Happier Song)" - Post Malone & Doja Cat

GAGNANTS : "Unholy" - Sam Smith & Kim Petras

Meilleure chanson R&B

"Good Morning Gorgeous" - Mary J. Blige

"Hrs & Hrs" - Muni Long

"Hurt Me So Good" - Jazmine Sullivan

"Please Don't Walk Away" - PJ Morton

GAGNANTE : "Cuff It" - Beyoncé

Meilleur album dance/électro

"Fragments" - Bonobo

"Diplo" - Diplo

"The Last Goodbye" - ODESZA

"Surrender" - RÜFÜS DU SOL

GAGNANTE : "Renaissance" - Beyoncé

Meilleur enregistrement dance

"Rosewood" - Bonobo

"I'm Good (Blue)" - David Guetta & Bebe Rexha

"Don't Forget My Love" - Diplo & Miguel

"Intimidated" - Kaytranada feat. H.E.R.

"On My Knees" - RÜFÜS DU SOL

GAGNANTE : "Break My Soul" - Beyoncé

Meilleur clip

"Easy on Me" - Adele

"Yet to Come" - BTS

"Woman" - Doja Cat

"As It Was" - Harry Styles

"The Heart Part 5" - Kendrick Lamar

GAGNANTE : "All Too Well : The Short Film" - Taylor Swift