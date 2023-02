Rouen. Le Normand Wax Tailor sort un nouvel album très attendu

Wax Tailor entame tout juste sa tournée internationale pour présenter Fishing for accidents, son nouvel opus. Il viendra à la rencontre de son public normand le 13 mai prochain, au 106 de Rouen. L'artiste, désormais mondialement connu, se confie.

D'où vient le titre de ce nouvel album ?

C'est un clin d'œil au cinéma car c'est une citation du réalisateur Orson Welles. J'ai entendu cette phrase dans un documentaire dans lequel il expliquait comment il cherchait à capturer l'accident avec sa caméra. Cela a tout de suite résonné en moi, car c'est aussi ma façon de travailler en musique. Cet album est en fait truffé de références cinématographiques, que ce soit par exemple des extraits de séries B ou encore de dessins animés des années 70 pris à contre-emploi. Ce qui m'intéresse dans ces sources, c'est la patine du son. Dans le single Shaman in your arms, j'ai été très inspiré par les films noirs des années 40 et 50, par les atmosphères sombres des vieux polars, mais la majorité des titres font écho au cinéma des années 70 : ce sont principalement les films avec lesquels j'ai grandi, dont j'ai réutilisé les sonorités.

• Lire aussi. Musique. Le Normand Wax Tailor sort un nouvel album : "Rouen, c'est la base arrière"

À quelles nouvelles expérimentations vous êtes-vous prêté sur cet album ?

D'un point de vue technique, il ne s'agit pas d'une complète révolution dans mon travail. Mes recherches sonores sont fidèles à mon style, j'assume tout à fait de ne pas suivre les tendances et de composer une musique intemporelle. Lorsque j'ai composé Shaman in your arms, avec une ambiance sonore digne des vieux polars, accidentellement, en travaillant sur ce morceau, j'ai ouvert un fichier avec la voix de Jennifer Charles, avec qui j'avais déjà collaboré. J'ai alors su que c'était sa sensualité qui viendrait contrebalancer la noirceur musicale du titre. Et, après avoir ajouté sa voix, j'ai finalement réécrit toute la mélodie. C'est ce genre d'accident qui m'a permis de construire cet album. Pour ce septième album, j'ai choisi de m'entourer de nombreux artistes de la scène hip-hop comme Napoleon Da legend, Mr Lif ou Mick Jenkins, mais aussi de chanteuses Indie rock comme Victoria Bigelox et Jennifer Charles. Tout part toujours de l'atmosphère que je veux donner à mon titre, puis je sollicite l'artiste qui lui correspond.

Comment s'annonce la tournée ?

Après la déconfiture de l'année Covid, l'année 2023 s'annonce très chargée ! Je commence par une vingtaine de dates aux États-Unis et, à partir de fin avril, j'entame ma tournée en France puis en Europe en juin, et je participerai à une quinzaine de festivals cet été, pour finir en Amérique latine à l'automne et en Océanie cet hiver. Mais j'ai mis un point d'honneur à caler une date à Rouen en début de tournée, car je reste fidèle à mon premier public et au 106, dont je connais bien l'équipe. Si j'ai eu la chance de bénéficier d'une reconnaissance internationale, la Normandie reste toujours mon "chez moi".

Pratique. Samedi 13 mai à 20h au 106 à Rouen. 19,50 à 28,50€. le106.com