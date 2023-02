Place du commerce. Le centre-ville de Caen accueille de nouvelles boutiques

Ce disquaire est spécialisée dans la vente de vinyles. L'enseigne est située 12 rue de Vaucelles à Caen.

L'Œil du sillon est la boutique idéale pour tous les passionnés de musique et de vinyles. Toutes les époques, tous les genres musicaux et tous les prix sont à retrouver dans cette enseigne, où il est également possible de venir vendre ses anciens vinyles.