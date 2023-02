Caen. Que faire d'original pendant les vacances de février ?

L'heure des loisirs a sonné ! Du samedi 11 au lundi 27 février, l'école laisse sa place aux vacances scolaires. Voici quatre idées de sortie originale pour profiter seul, en famille ou entre amis.

Aller dans un cirque 100 % humain

Avis aux amatrices et amateurs de cirque. Dans son nouveau spectacle "Funtastic", le cirque Mondial propose un spectacle 100 % humain, c'est-à-dire sans animaux. Dans un visuel féerique fait de musique et de paillettes, les artistes s'attelleront à faire des numéros de jongle, de voltige, de magie. Il y aura aussi une roue en métal où défileront et s'entrecroiseront des motards, sans jamais entrer en contact. Le chapiteau aux couleurs rose et bleu sera présent du samedi 11 au dimanche 26 février, sur le parking du Parc des expositions de Caen.

Pratiquer le roller à Mondeville

Le club Roul'n the Gang, que l'on appelle aussi Atelier C8C, propose pendant les vacances de février des initiations au roller dance et au roller freestyle, au gymnase Jean-Maurice de Mondeville. Mercredi 15 février, de 10 heures à 12 h 30, pour le roller dance, où il est question d'apprendre à faire du roller tout en dansant, les participantes et participants chausseront des patins à roulettes à l'ancienne. Mercredi 22 février, de 10 heures à 12 h 30, pour le cours de freestyle, où il est question de techniques de glisse urbaine (slalom, skate cross, saut longueur), chacun portera des rollers classiques. Le public est convié à apporter son propre matériel. Pour le roller freestyle, il est possible de louer du matériel sur place pour 5 €.

Découvrir les coulisses d'Ikea

Se rendre à Ikea, c'est découvrir tout un mode de vie, avec des rangements pratiques, des aménagements originaux et du matériel souvent bon marché. Désormais, le magasin iconique des Suédois se visite de manière touristique. L'Ikea de Fleury-sur-Orne ouvre ses portes vendredi 10 février, de 10 à 12 h 30, pour évoquer son histoire, sa culture et sa passion de l'aménagement. Avec cette visite exclusive, l'idée est de dévoiler quelques secrets du magasin.

Participer à un atelier Mah-Jong

L'association Normandie Taïwan revient samedi 11 février au Café des images d'Hérouville-Saint-Clair pour proposer un atelier Mah-Jong, pour débutants et joueurs confirmés. Ce jeu de société d'origine chinoise associe tactique, stratégie, calcul et psychologie, ainsi qu'une part plus ou moins importante de chance selon la règle jouée. Le Mah-Jong se joue à quatre joueurs. Rendez-vous à 16 heures.

Pratique. Cirque Mondial, tarif : de 15 à 35 €. Plus d'infos : cirque-mondial.com. Ateliers rollers à Mondeville : mercredi 15 février de 10 heures à 12 h 30 pour le roller dance et mercredi 22 février, même horaire pour le roller freestyle. Tarif : de 18 à 22 €. Plus d'informations : 06 75 25 19 06. Visite du magasin Ikea, tarif : de 5,50 € à 6,50 €. Atelier Mah-Jong, entrée libre, sur inscription : 02 50 65 93 70.