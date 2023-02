Athlétisme. Le Meeting de Mondeville vise le top 15 mondial

Le programme du 21e Meeting de Mondeville est exceptionnel. Retour sur les principaux athlètes présents.

Le saut à la perche reste l'une des disciplines les plus spectaculaires du Meeting de Mondeville. Chris Nilsen, vice-champion olympique avec un record de 6m05, sera présent, ainsi que Sam Kendricks avec un record de 6m06. "Le record de la salle de 5m80 établi en 2003 est en grand danger et il sera battu", annonce Christophe Lemarié.

Le saut ne sera pas en reste, car les Cubaines Pérez et Povea, respectivement 4e des derniers championnats du monde et 5e des derniers Jeux olympiques, essaieront d'aller aussi loin que possible sur l'épreuve du triple saut. En sprint, l'Américaine Morolake, titrée avec le relais américain du 4x100m aux Jeux olympiques 2016 et aux championnats du monde 2017, sera la favorite. Comme chaque année, le handisport sera mis à l'honneur. Le Français Timothée Adolphe, champion du monde et vice-champion olympique, aura à cœur de prendre sa revanche sur la finale des Jeux olympiques face au Grec Athanasios Ghavelas, champion olympique, et également sur les stars de la halle d'Ornano.