Rouen. Toby Chatonnet, l'avenir du cyclisme

Il n'a pas encore 20 ans mais son étonnant palmarès en fait un futur grand du cyclisme. Après avoir été initié par son papa qui, en amateur, avait obtenu de beaux résultats, Toby Chatonnet a attrapé le virus, et s'est inscrit au Vélo Club de Lillebonne où il est resté quatre ans. "J'y ai gagné mes premières courses, en minime puis en cadet et je suis ensuite venu au Vélo Club de Rouen junior. Mais au bout d'un an, il a fermé et je suis parti dans la Manche où, en une saison, j'ai gagné quatre courses."

Jongler entre la fac et le vélo

Revenu à Rouen, il partage son temps entre les entraînements au VC Rouen et la fac où il est en deuxième année de Staps. "Je m'entraîne entre 15 et 20 heures par semaine en essayant de concilier l'entraînement et la fac, car je veux valider ma licence." Sur les conseils d'un entraîneur, il suit, en équipe ou seul, un circuit entre Duclair, Saint-Saëns et Les Andelys, en exécutant un programme d'exercices composé de plusieurs séries, soit huit fois 30 secondes d'effort puis 30 secondes de repos, en terminant par une côte. Le jeune cycliste doit également garder une hygiène de vie irréprochable :"On doit surveiller son sommeil et son alimentation en fonction des efforts à fournir."

Les Jeux olympiques, un rêve

Après un stage de huit jours en Espagne pour préparer la saison au mieux, l'équipe va être présentée chez Skoda à Rouen le mercredi 8 février. Les cyclistes partiront ensuite dans le Var pour enchaîner les compétitions, en commençant par Aix-en-Provence en Coupe de France. "C'est un grand objectif pour nous : préparer la Coupe de France National 1 cette année, en participant au plus grand nombre de compétitions."

Les Jeux olympiques ont lieu dans un an en France. Toby confie son rêve d'y participer : "Même si je me dis que je vais avoir du mal à y participer, car il faut que je sois pro et en équipe de France, c'est un rêve absolu. Mais tout est possible et ce serait magique d'être sur la ligne de départ aux JO dans mon pays ! De quoi avoir la chair de poule !"

Malgré cet enthousiasme, Toby reste terre à terre. Pour lui, le vélo reste avant tout une passion, celle de se promener dans la nature, et une histoire de valeurs, à savoir le respect de ses adversaires et de ses partenaires. "On perd plus souvent qu'on ne gagne, c'est un sport individuel, mais qui se gagne avec l'équipe. C'est une belle école de la vie !"