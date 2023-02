Football. Un supporter de Quevilly Rouen Métropole et sa mère agressés après un match de Ligue 2

La guerre est relancée entre les supporters de Quevilly Rouen Métropole et ceux du FC Rouen (FCR). D'après QRM, "ce vendredi 3 février, à l'issue du match de Ligue 2 BKT entre QRM et Guingamp, une attaque ciblée sur un membre du groupe de supporters Young Block et sa maman a été commise aux abords du stade". Il s'agirait d'après le club d'une attaque provenant de plusieurs individus se revendiquant du groupe Hooligans de Rouen. Les victimes ont reçu de violents coups.

Sur ses réseaux sociaux, le club "condamne fermement ces actes de violence et d'intimidation qui n'ont pas leur place dans les stades et apporte son soutien à la famille des victimes".

Cet acte de violence rappelle une autre agression qui avait eu lieu en marge d'une rencontre du club contre Amiens en novembre où supporters de QRM et du Football Club de Rouen s'étaient renvoyé la balle. Le FCR, lui, ne s'est pas exprimé. Il joue ce samedi 4 février contre Blois pour le compte de la 17e journée de Nationale 2.