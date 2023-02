Condé-en-Normandie. Le sèche-linge prend feu, une maison détruite

Un équipement domestique défaillant et c'est toute une vie qui part en poussière. Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 février, à 0 h 19 très précisément, les secours ont été appelés pour un incendie à Condé-en-Normandie.

Aucune victime physique

Le feu est parti du sèche-linge. La maison étant bâtie en bois et en torchis, les flammes se sont propagées très rapidement et les pompiers n'ont pas pu empêcher l'édifice d'être détruit. Les deux occupants du logement ne sont pas blessés et ont pu être relogés chez des voisins.

Les sapeurs-pompiers sont restés une bonne partie de la nuit pour s'assurer que le feu ne reprenait pas.