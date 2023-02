Calvados. Du vin à 40 000 € aux enchères à Bayeux ?

Tableaux, sculpture, instruments de musique et même une cave à vin sont mis aux enchères à l'hôtel des ventes de Bayeux ce week-end des 4 et 5 février. Tous ces objets sont issus d'une seule et même collection. Celle de Jacques Pellevet, industriel normand mort en octobre 2022. Mélomane après être passé par le conservatoire de Caen, Jacques Pellevet était aussi passionné de théâtre, de sport, mais aussi de gastronomie.

Une vente de vins rares

S'il ne buvait pas beaucoup de vin, selon les dires de Régis Bailleul, commissaire-priseur de Bayeux, il en achetait beaucoup. Sa cave, soit plus de 1 000 bouteilles et 300 lots, sera dispersée à l'hôtel des ventes. Il s'agit uniquement des vins de Bourgogne de châteaux assez rares. "Il y a par exemple une caisse de 12 bouteilles grand cru de la Romanée-Saint-Vivant de 1990, estimée à 40 000 €, explique l'expert. En 35 ans de métier, c'est la deuxième cave comme ça que je vois."

Un piano à queue, sensation du week-end ?

La vente débutera par un buste indien d'une danseuse céleste du XIe siècle estimé entre 5 000 et 7 000 €. Il y aura aussi six tableaux du peintre français d'origine vietnamienne Mai-Thu, deux harpes et un piano à queue très rare, acheté d'occasion par Jacques Pellevet en 2003 à 43 000 € : un Steinway B211. "C'est le top du top. Il y a beaucoup d'intérêt pour ce piano." Ce dernier est estimé entre 15 000 et 18 000 €.

Ce piano à queue Steinway B211 pourrait être l'une des sensations du week-end. Il est estimé entre 15 000 et 18 000 €. - Hôtel des ventes de Bayeux

La vente aux enchères de vins de Bourgogne a lieu samedi 4 février à 14 heures à l'hôtel des ventes de Bayeux. Concernant les instruments de musique et les tableaux, la vente a lieu dimanche 5 février, dès 14 h 30.