Périers. Quatre personnes blessées après une collision, dont deux enfants

Un accident impliquant deux voitures s'est produit vendredi 3 février, vers 8 h 30, route de Coutances à Périers. Quatre personnes, deux femmes âgées 38 et 45 ans, et deux enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 6 ans, ont été légèrement blessées. Toutes les victimes ont été transportées au centre hospitalier de Coutances.

L'intervention a mobilisé au moins neuf sapeurs-pompiers en provenance des casernes de Lessay, Périers et Saint-Sauveur-Lendelin. Une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) a également été envoyée sur place. La gendarmerie était également présente sur les lieux. Les circonstances de l'accident ne sont pas précisées.