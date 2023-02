Musique. Mika de retour dans la nouvelle saison de The Voice, dans un rôle bien spécial

The Voice 2023 promet une saison exceptionnelle avec un quatuor inédit et avec une grande nouveauté : un double fauteuil pour la première fois, avec l'arrivée de Bigflo et Oli, et le grand retour de l'emblématique Zazie. À leurs côtés, deux coachs incontournables Amel Bent et Vianney !

Mais ce n'est pas tout, la famille de The Voice va accueillir la star internationale Mika, le temps d'un prime exceptionnel. Mika pèsera dans le choix du gagnant de chaque "Super Cross Battle", puisqu'il votera à chaque duel pour son talent préféré, aux côtés du public présent en plateau, qui vote lui aussi.

Sa grande expérience d'artiste, et sa légitimité de coach durant sept saisons, seront un atout de poids pour aider à choisir les huit demi-finalistes de la douzième saison de The Voice.

En 2019, Mika avait annoncé son départ du programme, après six saisons. À l'époque, la décision avait naturellement surpris tout le monde.

Nous espérons qu'il va repérer de nouvelles pépites dans cette nouvelle saison, qui débutera prochainement sur TF1.

Le chanteur libanais Mika chante actuellement "Keep It Simple" avec l'autre coach Vianney, qui a déjà mené à la victoire Kendji Girac, lors de la troisième saison de The Voice, en 2014.