Football. "J'avais la volonté de garder cet effectif" : Olivier Echouafni se confie sur le mercato à QRM

Après une défaite 1-0 sur la pelouse de Grenoble, les joueurs d'Olivier Echouafni reçoivent l'équipe de Guingamp ce vendredi 3 février, au stade Robert-Diochon, lors de la 22e journée de Ligue 2 BKT, avec peu de changement lors du mercato hivernal.

Pas de folie

au mercato

Clôturé le mardi 31 janvier avec la fin des transferts, l'effectif n'aura que très peu bougé : une volonté du coach normand arrivé à l'intersaison. "Ce n'était pas dans l'air du temps de vouloir modifier des choses dans notre effectif. Je suis plutôt satisfait du groupe que j'ai, donc j'avais surtout la volonté de le garder, confie Olivier Echouafni. On a juste un peu modulé en fonction des départs, notamment avec le départ d'Andreas Hountondji et de Damon Bonsais."

Du côté des arrivées, une seule est à noter, avec le prêt du latéral gauche en provenance de Lorient, Samuel Loric. "L'idée malgré tout était plutôt de prendre un joueur à vocation défensive pour nous permettre d'avoir un peu plus de joueurs à ces postes-là. J'ai envie aussi de donner la possibilité à nos jeunes joueurs de pouvoir intégrer le groupe pro, les voir un peu plus fréquemment encore, leur libérer de la place et, s'ils sont performants avec la N3, les faire monter." C'est donc sur le secteur défensif que QRM a voulu peaufiner son effectif. "On voulait renforcer ce secteur car, au milieu et devant, on est plutôt équilibrés", conclut le coach normand.

Le maintien

avant tout

Malgré une honorable 10e place au classement après trois rencontres disputées dans la phase retour du championnat, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine reste prudent sur la fin de saison et un maintien encore loin d'être acquis. "Vous avez vu le classement ? Ça va être serré jusqu'au bout, un vrai combat. L'objectif est de continuer à prendre des points, faire tourner le compteur. C'est une semaine à trois matchs. Notre objectif reste le maintien, et il le sera pendant plusieurs années si on arrive à se maintenir à ce niveau. On sait que tous les matchs sont et seront très très difficiles." Et des points, il faudra aller en chercher face à Guingamp pour continuer d'entrevoir un maintien qui reste à porter de main pour le club.

"C'est incroyable qu'on reparte avec zéro point de Grenoble, on n'a pas eu de réussite. Pourtant, le contenu a été très intéressant. Guingamp a un collectif et des individualités de qualité et en plus, c'est la deuxième meilleure équipe à l'extérieur."