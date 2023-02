Normandie. Où trouver le Sunions, cet oignon qui ne fait pas pleurer ?

Difficile de le croire tant qu'on ne l'a pas essayé. Pourtant, cet oignon "qui ne fait pas pleurer" se vend près de chez vous. Son nom, le Sunions.

Conçue aux États-Unis, cette nouvelle catégorie d'oignon est le fruit de trente années de recherche, dont l'objectif était de parvenir à éviter l'émanation du sulfoxyde de propyle, ce gaz irritant dont nos yeux essaient de se protéger en produisant des larmes.

Déjà deux points de vente

Le Sunions est déjà produit dans quelques départements, dont l'Auvergne et la Drôme. Plus de 450 tonnes devraient être commercialisées en France en 2023. Depuis fin 2022, il est en vente dans plusieurs magasins des enseignes Carrefour et Grand Frais. En plus d'être inoffensif pour les yeux, le Sunions a une petite saveur sucrée qui le différencie du classique oignon jaune, et se conserve bien plus longtemps. Il peut ainsi se manger cru, cuit, confit, ou caramélisé, c'est vous qui décidez.

Côté tarif, le filet de 800 g coûte 3,49 € à Carrefour. Pas très cher, quand on sait que les oignons doux jaunes se vendent jusqu'à 8 € le kilo.