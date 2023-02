Manche. Les collégiens jouent leur cinéma

Ils sont passés d'élèves à acteurs ou réalisateurs. Pour un projet du Département de la Manche, 220 collégiens de cinq établissements ont réalisé des courts-métrages depuis la rentrée de septembre. En tout, huit films ont été tournés sur les thèmes du handicap, du vivre-ensemble ou encore du dépassement de soit. Ce sont des sujets qui sont également abordés dans le film Tempête, tournée en Normandie et dans la Manche en particulier.

Ces courts-métrages ont été diffusés jeudi 2 février au Cinémoviking de Saint-Lô. C'est un travail qui a plu aux élèves de quatrième du collège Jean Grémillon de Saint-Clair-sur-l'Elle. Dans la salle de cinéma, certains n'étaient pas très à l'aise. "Ça me fait un peu paniquer", avoue Matis. Lui a été acteur, mais aussi un petit peu réalisateur et a participé au montage.

Découverte du cinéma… et de l'autre

Les élèves ont été guidés par des professionnels du cinéma comme le producteur Manchois Maxime Delauney. "Ça nous a appris à faire de nouvelles choses", explique Jade, et de découvrir tous les métiers du cinéma. Mais surtout, les collégiens retiennent de cette expérience plusieurs leçons. "Ça nous apprend qu'il faut intégrer les gens qui ne sont pas comme tout le monde", estime Méloé. "J'ai une vue sur les handicapés qui est plus positive, parce que je vois leur ressenti, qui est beaucoup plus triste que ce que je pensais. Je me dis qu'il faut les aider, les soutenir", affirme Matis.

"Tourner autour de ce sujet-là, c'était vraiment très très intéressant"

Chez les professeurs aussi ce fut une belle expérience. "C'est beaucoup d'enrichissements personnels, mais aussi pour les élèves. J'ai encadré des élèves qui étaient vraiment impliqués dans le projet. Tourner autour de ce sujet-là, c'était vraiment très très intéressant", assure Nicole Marle, la professeure documentaliste au collège Jean Grémillon. Le collège a même gagné un prix : celui de la meilleure réalisation.

Les autres collèges qui ont participé sont Jacques Prévert à Coutances, Notre-Dame de la providence à Avranches, Pierre Aguiton à Brecey et Georges Brassens à Pontorson.