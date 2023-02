Caen. Elle déserte sa maison pendant un mois et demi, abandonnant ses deux chiens et six chats

Vendredi 3 février, une femme sera jugée devant le tribunal correctionnel de Caen pour avoir quitté son logement pendant un mois et demi en y laissant ses chiens et chats. L'association de défense des animaux Stéphane Lamart a déposé plainte.

Les faits ont été découverts en août dernier. Après avoir reçu un signalement de la part du voisinage, une enquêtrice de l'association Stéphane Lamart et une soigneuse du refuge des Orphelins se sont rendues dans une maison près de Vire, le 6 août 2022. Sur place, deux chiens sont retrouvés : un malinois croisé husky de 9 ans attaché avec un mètre de chaîne. La chaîne était ancrée dans les poils du chien qui étaient collés et mélangés à de la terre. Le deuxième chien, un jeune American Staffordshire terrier, était lui aussi attaché à une laisse, qui l'a blessé au cou. "Ils étaient tous les deux en plein soleil toute la journée. Une personne venait les nourrir et abreuver tous les trois jours seulement. Les deux chiens étaient très maigres et en mauvais état", précise l'association.

Des chats abandonnés

L'enquêtrice et la soigneuse ont également vu une chatte d'environ deux ans et cinq petits chatons, l'un âgé de quatre mois, les autres d'un mois.

La gendarmerie de Vire et un vétérinaire sont venus sur les lieux afin de constater l'abandon des animaux. "Le procureur de la République de Caen a ordonné la saisie des animaux via une réquisition judiciaire au profit de l'association Stéphane Lamart, qui a par ailleurs déposé plainte pour abandon."

Tous les animaux sont sains et saufs et se reposent désormais dans le refuge des Orphelins et en familles d'accueil.