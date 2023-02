Commerce. Connaissez-vous Popeyes, le nouveau fast-food américain qui arrive chez nous ?

C'est un concurrent sérieux à la chaîne de poulet KFC. Mercredi 1er février marque l'ouverture du premier établissement Popeyes en France, près de la gare du Nord à Paris. Popeyes a été fondée aux États-Unis dans les années 1970 et compte plus de 4 000 restaurants dans 30 pays à travers le globe.

Popeyes s'est donné pour mission de frapper fort en France et prévoit une extension rapide : une vingtaine d'ouvertures sont prévues cette année, avec un objectif d'au moins 300 restaurants à l'horizon 2030. Le menu proposé à Paris comprendra des tenders épicés et non épicés, des burgers au poulet croustillant et de nouveaux produits de la mer.

Ah oui, vous êtes chauds. 🔥Bon nous, on a carrément ramené une fanfare pour l'ambiance carnaval made in Louisiana.



🫢 Oups les voisins, venez danser ! pic.twitter.com/qkfbKFvEje — Popeyes France (@popeyesfr) February 1, 2023

Les ingrédients utilisés sont 100 % français. Pour réaliser le burger phare de la marque, le Classic Chicken Sandwich, le filet de poulet est d'abord aplati délicatement avec les mains puis retourné dans un bac de farine, plongé dans une marinade au butter milk, aux herbes et aux épices, de nouveau retourné dans la farine, puis frit pendant 6 minutes.

Le service communication de l'enseigne promet que la carte sera repensée constamment pour répondre aux différents besoins et régimes alimentaires.

Le nom de l'enseigne est une référence au personnage fictif Jimmy "Popeye" Doyle, détective de film. Ainsi, pour bien prononcer le nom de Popeyes, il faut le lire ainsi : "Popayez".