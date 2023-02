Près du Havre. Un couple de passionnés lance un festival du jeu de société

"Chez les amis, on ne nous demande plus d'apporter un dessert, mais un jeu !", sourient Vincent et Marie Cudennec. Il faut dire que chez ce couple de Gonfreville-l'Orcher, le jeu de société occupe une place particulière. "Environ 12 mètres d'étagères, soit 500 boîtes !" précisément. Une passion envahissante qu'ils partagent avec d'autres depuis environ un an au sein de l'association qu'ils ont créée, Les Aventuriers du Jeu.

Des moments de partage

Marie, Vincent et leur fille Zoé, âgée de 9 ans, n'ont pourtant (re)découvert les jeux de société que sur le tard. "Pour nous, cela rimait plutôt avec Monopoly, Bonne Paie, les dominos… Les jeux classiques des parents et des anciennes générations", se remémore Marie. Mais, en 2018, un ami leur fait tester un jeu moderne. C'est le déclic. "On jouait avec notre bande d'amis, on a commencé à acheter beaucoup, beaucoup. Et, passé le confinement, on a eu l'idée de créer l'association pour en faire profiter un peu tout le monde", relate Marie.

Des Gonfrevillais passionnés

Trois fois par mois, les vendredis et samedis soir ou les dimanches après-midi, Les Aventuriers du Jeu rassemblent donc des adeptes à la salle Gaston-Lachèvre de Gonfreville. "Cela permet de quitter les écrans, de partager un moment ludique et de rencontrer des gens que l'on n'aurait jamais connus ailleurs", estime Vincent. "On s'est découvert un côté animateurs de jeu, quand il faut expliquer les règles, etc. Cela permet aux gens de jouer tout de suite, sans avoir besoin de lire les notices pendant des heures", note Marie.

Le festival des 4 et 5 février

L'association organise son tout premier festival du jeu, samedi 4 et dimanche 5 février, salle Arthur-Fleury à Gonfreville.

"En tant que joueurs, on se déplaçait beaucoup sur des festivals à Rouen, Barentin, Lillebonne… On s'est dit que cela serait bien d'avoir un festival sur la zone du Havre", explique Marie Cudennec. Une quinzaine d'associations ludiques locales participeront à ce festival : "des jeux d'échecs, jeux de rôle, de cartes, des figurines, des jeux de société, etc." Trois créateurs de jeu profiteront aussi de l'événement pour se confronter à l'avis du public. "Il y aura toutes sortes de jeux, pour les adultes et les enfants à partir de 3 ans. Venez vous éclater avec nous !"