Le Havre. Le Samedi du handicap, une journée pour échanger et partager

L'Établissement public autonome (EPA) Helen Keller du Havre organise ce samedi 4 février la première édition du Samedi du handicap. L'événement se déroulera au Carré des Docks. Il s'agit d'échanger autour des thématiques du handicap et de partager des expériences. Au programme, conférence, stands et témoignages.

La matinée sera consacrée à la présentation des activités de l'EPA Helen Keller. Un film de présentation de l'ensemble des services sera notamment projeté à 10 heures.

En savoir plus sur l'autodétermination

Dans l'après-midi, Julia Boivin, formatrice et conférencière, tiendra une conférence sur l'autodétermination (à partir de 13 h 30). Elle est l'auteure du livre 100 idées pour promouvoir l'autodétermination et la pair-aidance. L'autodétermination a été définie par Michaël Lee Wehmeyer (professeur d'éducation spécialisée à l'université du Kansas) et Deanna J. Sands (université de Seattle) en 1996 comme la capacité à agir et à gouverner sa vie, à choisir et à prendre des décisions librement sans interférences externes exagérées. Avoir le pouvoir de décider pour soi-même est un apprentissage qui se développe.

L'après-midi se poursuivra vers 15 h 45 par différents témoignages.

Pratique. Le Samedi du Handicap, samedi 4 février de 9 heures à 17 heures, au Carré des Docks du Havre. Entrée libre et gratuite.