Insolite. La galette des rois XXL des boulangers de la Manche

L'arrivée du mois de février sonne le glas de la traditionnelle galette des rois. S'il existe un débat gustatif opposant la frangipane à la pomme et autres saveurs, la forme ronde n'est que rarement remise en question, sauf dans la Manche. Lundi 30 janvier, la Fédération des boulangers-pâtissiers du département a offert une galette des rois au préfet, Frédéric Perissat, et au président du Département, Jean Morin. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'y sont pas allés de main morte. La galette ressemble donc au département et prend toute une table. Dedans, ni une, ni deux, ni trois… mais 25 fèves réparties dans tout le "département" aléatoirement.

Les boulangers-pâtissiers de la Manche et de la chambre des métiers et de l'artisanat ont remis la traditionnelle galette des rois à Frédéric PERISSAT, préfet de la Manche et Jean Morin, président du conseil départemental de la Manche. pic.twitter.com/iu20QCfbNr — Préfet de la Manche 🇫🇷 (@Prefecture50) February 1, 2023

Cette rencontre est l'occasion pour la profession de faire le point avec les élus et responsables de l'État. Il existe 370 boulangeries dans le département. Des jeunes sont aussi formés, avec 170 apprentis, 24 apprentis en BP Boulanger et 25 en mention complémentaire.