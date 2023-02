Animation. Tout feu tout flamme, l'événement qui enflamme le Perche

Depuis le samedi 4 février jusqu'au dimanche 5 mars, l'Écomusée du Perche et les acteurs locaux présentent la nouvelle édition de Tout feu tout flamme. Cet événement, sur le thème du feu, se décline sur plusieurs semaines dans une vingtaine de communes perchoises telles que Bellême, Tourouvre ou encore Saint-Cyr-la-Rosière. Un programme très riche et qui peut plaire autant aux petits qu'aux grands, avec des rencontres, des ateliers créatifs, des balades et des dégustations. Un marché d'artisans et des spectacles sont organisés dimanche 19 février, pour la fête de la poterie, de 11 à 17 heures, à Saint-Cyr-la-Rosière.

