Escroquerie. Attention à cette arnaque par SMS concernant l'indemnité carburant

Les arnaques par SMS continuent de pulluler. Le Fisc alerte sur une nouvelle escroquerie qui concerne cette fois l'indemnité carburant de 100 euros versée à 10 millions de personnes sous conditions de revenus. Les escrocs usurpent l'identité de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) pour tromper les internautes.

• Lire aussi : Escroqueries. Les cinq arnaques les plus courantes : ne vous faites pas avoir !

L'administration conseille aux personnes concernées de ne pas céder à la pression ou à la supposée urgence invoquée par les usurpateurs, de bloquer les coordonnées bancaires frauduleuses et d'effectuer les rejets et blocages nécessaires si un virement a été effectué. Pour repérer les arnaques en amont, il est important de rester vigilant et de se méfier des messages inhabituels et suspects avec des fautes d'orthographe et de syntaxe.

• Lire aussi : Escroquerie. La police constate une hausse des arnaques des vignettes Crit'Air

Il est important de rappeler que les arnaques par SMS ne sont pas les seuls à être présents sur le web. Les arnaques par e-mail sont également très fréquentes, telles que la promesse d'offrir un Monsieur Cuisine de Lidl qui est actuellement en réapprovisionnement. Les messages frauduleux sont souvent truffés de fautes d'orthographe, ce qui peut éveiller les soupçons.