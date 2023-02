Place du commerce. De nouvelles idées consommation dans l'Orne

Des croquettes pour chiens et chats de fabrication 100 % française. Des gourmandises et des jouets pour vos animaux de compagnie.

Haïdi Levesque, dans sa boutique Chik'Os Toilettage, propose pour nos animaux à quatre pattes des croquettes 100 % fabrication française à des prix défiant toute concurrence ! Ce sont des laisses et colliers fabriqués par une artisane sarthoise, des gourmandises et des jouets pour gâter chiens et chats, des tapis de fouille pour les occuper, et le toilettage. Une conseillère en santé animale de la marque LR intervient une fois par mois.

Chik'Os Toilettage, route d'Alençon, parking Super U à Mortagne-au-Perche.