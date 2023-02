Rouen. Blockbuster : un gigantesque mashup de films américains

Compiler 1 400 plans issus de 160 films pour composer un film d'1h27 d'un scénario original et dont l'intrigue tienne la route, c'est le pari fou remporté par le collectif Mensuel. Nicolas Ancion, l'auteur de la compagnie belge, nous présente ce spectacle hors du commun.

En quoi consiste Blockbuster ?

C'est une formule à la croisée des genres, entre théâtre, manipulation d'objets et cinéma : une pièce-film parodique. Sur scène, trois comédiens et deux musiciens assurent en live la bande-son et le doublage des voix de ce film que nous avons réalisé et que les spectateurs découvrent sur grand écran. Tout est paramétré au millimètre pour favoriser une bonne synchronisation des images et du son et pour que les spectateurs se laissent embarquer dans l'intrigue, même s'ils sont témoins des manipulations parfois incongrues nécessaires à la création des bruitages.

Comment est né ce spectacle ?

Ce spectacle s'inspire de mon roman Invisibles et remuants, dans lequel on suit le parcours d'une femme journaliste espagnole qui subit de plein fouet les effets de la crise et s'engage dans le militantisme. Le roman est sérieux et engagé, mais la pièce plus du tout ! La forme absurde que le collectif a choisie désamorce complètement la portée politique de cette histoire. Ce décalage permet de faire une comédie à partir d'un drame. Pour concevoir ce spectacle, nous avons procédé dans l'ordre à l'écriture du scénario d'après le roman, puis au casting avec, dans les rôles principaux, Julia Roberts, Michael Douglas, Brad Pitt, Sean Penn et même Tom Cruise. Ces acteurs sont parfois utilisés à contre-emploi, ce qui contribue encore plus à l'effet comique : par exemple, Brad Pitt incarne un SDF ! Une fois que le casting a été déterminé, nous avons revisionné avec soin la filmographie de chacun pour aller piocher dans le répertoire les scènes qui serviraient notre scénario. Ainsi, dans une même scène, on peut avoir des plans issus de différents films : le résultat est tordant !

Quels types de films avez-vous choisis ?

Nous avons sélectionné essentiellement des films américains des années 90. Tous ces films peuvent en fait être exploités librement s'ils le sont à des fins parodiques : l'humour nous a donc offert beaucoup de liberté, et c'est ainsi que l'on retrouve dans notre création aussi bien des extraits de Rambo, d'Erin Brockovich, de Fight Club ou encore de Cocktail avec Tom Cruise. L'intrigue de mon roman est donc transposée aux États-Unis, ce qui nous permet de parodier les valeurs de la société américaine, et mon héroïne est beaucoup plus sexy sous les traits de Julia Roberts ! Ce qui est amusant, c'est que ces acteurs, même si leur voix est doublée par les comédiens, donnent à mes personnages une vraie profondeur grâce à leur jeu, même si les extraits proviennent de nombreux films et de rôles très différents !

Pratique. Mardi 7 février à 20 h 30, le Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray. 5 à 18 €. lerivegauche76.fr