Le Havre. Le Vitrocyclo, une alternative écolo et sociale

Vous l'avez peut-être aperçu dans les rues du Havre ou de Fécamp, le Vitrocyclo. Il s'agit d'un vélo électrique équipé pour le travail d'un laveur de vitres. C'est une initiative de la société La Normande de nettoyage, basée au Havre. Nicolas Routel, son président, cherchait une alternative écologique et sociale pour réduire l'empreinte carbone de son entreprise.

L'entreprise, fondée en 1970, a été rachetée en 2015 par Nicolas Routel, qui travaillait dans le transport maritime. Depuis, il n'a cessé de faire croître sa société, passant de 47 à 380 salariés. L'entreprise est spécialisée dans les métiers du nettoyage (entreprises, hôpitaux, commerces, copropriétés, fins de chantiers, etc.).

Le Vitrocyclo a été conçu spécifiquement pour sa société par une entreprise de l'Eure (Calendar Bikes). Ce vélo à assistance électrique peut transporter jusqu'à 200 kg de charge et a une autonomie de 100 kilomètres.

Guillaume Houdeville, laveur de vitres, utilise tous les jours le Vitrocyclo. L'aspect écologique de son équipement est une évidence. C'est aussi pour lui plus de confort. "Quand je suis en ville, je n'ai plus de difficulté pour me garer." Nicolas Routel y voit également un aspect social. "Laveur de vitres requiert de vraies compétences et certains jeunes, comme Guillaume, n'ont pas de permis de conduire. Le vélo lui permet de travailler en toute autonomie."

Pour deux vélos (l'un sur son site du Havre et l'autre sur son site de Fécamp), La Normande de nettoyage a investi 20 000 euros. L'entreprise pense maintenant à développer cette gamme vélos et pas seulement pour ses laveurs de vitres.