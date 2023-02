Caen. Se balader à vélo, à la découverte des Archives du Calvados

Habituellement, les sorties vélo qu'organise l'Association des Dérailleurs se déroulent le deuxième dimanche de chaque mois. La prochaine sortie aura lieu, de manière exceptionnelle, dimanche 5 février, avec un départ fixé à 10 heures. Lors de cette balade où chacun apportera son bicycle, toutes les voies vertes mèneront aux Archives du Calvados. Christine Corbin, vice-présidente de l'Association des Dérailleurs, détaille cette journée mêlant sport et culture.

En quoi cette balade à vélo

change-t-elle de d'habitude ?

En temps normal, on fait juste une promenade pour faire connaître aux personnes qui font du vélo régulièrement les environs de Caen, avec des itinéraires d'une cinquantaine de kilomètres. Cette fois-ci, ce sera plutôt 25, 30 km. Notre promenade partira à 10 heures de la Maison du vélo et on fera un grand tour de Caen par des voies vertes pour arriver aux Archives départementales du Calvados, où nous sommes reçus par la directrice, Julie Deslondes. Elle nous ouvrira exceptionnellement des secteurs qui, en principe, ne sont pas visités par le public.

Comment est né ce partenariat ?

Parfois, on a des opportunités de s'associer à une association. Par exemple, on a déjà fait une sortie avec l'IMEC à l'abbaye d'Ardenne, on prépare une sortie avec Territoire pionnier, le 12 mars prochain. On fait feu de tout bois. Là, Julie Deslondes, la directrice des Archives départementales, fait partie des Dérailleurs. Elle nous a proposé cette opportunité formidable. Ces sorties permettent de discuter, d'échanger mais aussi de parler vélo, de dire "j'aimerais m'équiper un peu mieux", alors on donne aussi des conseils.

Et aux Archives, il y a aussi

une exposition temporaire…

Oui, en même temps, dimanche, on aura l'occasion de découvrir une exposition temporaire qui s'appelle Aux Sports citoyens !, qui évoque le sport d'il y a une centaine d'années, avec les activités sportives que pouvaient pratiquer nos ancêtres. Il y a notamment des coupures de journaux, où l'on voit d'anciennes compétitions, etc.

Lors de cette balade,

par où allez-vous passer ?

Pendant le trajet, nous n'allons utiliser quasi que des voies vertes. On va longer l'Orne pour remonter par la promenade Napoléon, l'ancienne voie ferrée, on prendra une partie du périph vélo, on remontera vers le boulevard Maréchal-Juin pour rejoindre les hauteurs de Caen, pour repasser devant le centre François Baclesse. Les Archives départementales sont tout près et on peut les rejoindre par des petits sentiers. Pour participer, il n'y a pas besoin d'être un crack à vélo, bien au contraire.

Pratique. Balade à vélo direction les Archives du Calvados, rendez-vous dimanche 5 février à 9 h 45 devant la Maison du vélo à Caen pour un départ à 10 heures. Jauge limitée à 30 personnes. Inscriptions obligatoires sur le site derailleurscaen.net.