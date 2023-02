Place du commerce. Du changement dans l'agglomération caennaise

Il y a des nouveautés dans les enseignes de l'agglomération caennaise, avec des déménagements, des changements de propriétaires et des agrandissements.

Escape game, cyclisme et informatique

"La quatrième salle est la plus aboutie. Nous avions visé ce thème, Musée d'archéologie de Cambridge, depuis la création, mais nous voulions acquérir de l'expérience avant de nous lancer", expliquent Benjamin Guillaume et Pierre Lefebvre, gérants de Lock Quest, escape game à Bretteville-sur-Odon, qui viennent d'ouvrir une nouvelle salle. Ludovic Declée, propriétaire de Doctobike, boutique spécialisée dans le vélo, a repris le magasin Cycles Julienne : "En tant que passionné de vélo, c'était une occasion à ne pas louper pour ma carrière professionnelle, je n'ai pas hésité." Enfin, AfB Social & Green IT, spécialisé dans la vente de matériel informatique, a déménagé à Mondeville 2. Yohann Espinasse, responsable commercial France d'AfB, explique : "Nous avons déplacé notre enseigne dans une zone plus commerciale pour toucher une nouvelle clientèle."