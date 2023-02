Rouen. Pronostic Games, un outil de paris sportifs pour les entreprises

À la machine à café ou sur les réseaux sociaux, les discussions entre collègues sont légion lorsque de grands événements sportifs commencent, tel que le Tournoi des Six Nations qui débute samedi 4 février. Ftel Édition, une entreprise rouennaise spécialisée dans le numérique, l'a bien compris. Elle a développé en 2016 sa marque Pronostic Games, une application de pronostic sportif, déclinée sur le web et sur le mobile, à destination des entreprises et permettant à son utilisateur, salarié, partenaire ou fournisseur, de concevoir sa feuille de pari en quelques clics.

"On fait la différence entre le pronostic et le pari. Nous, on ne veut pas qu'il y ait de notion d'argent", explique Kevin Cauchois, développeur chez Ftel Edition à Rouen. Tout de même, il faut bien trouver une récompense pour le gagnant. C'est à la discrétion de l'entreprise, qui peut choisir de mettre en jeu des lots. "Une année, on a travaillé avec M6 qui faisait gagner une voiture par exemple. Ça, c'est pour les grands groupes, quand il s'agit d'entreprises plus petites, ça peut être des cadeaux en rapport avec le sport, des ballons, des maillots, etc.", précise Kevin Cauchois. À l'entreprise ou le CSE de payer sa propre plateforme, de 150 euros pour 50 joueurs jusqu'à une dizaine de milliers de participants pour les grands groupes. "On a eu un partenariat avec Unibet, où on est monté jusqu'à 13 000 joueurs." Pour le Tournoi des Six Nations, les Rouennais se sont associés à Danone et Volvic pour leur proposer une plateforme Pronostic Games clé en main pour leurs collaborateurs.

Une application ouverte aussi aux clubs

La société Ftel Édition voit sa marque Pronostic Games plus comme un outil de communication au service des entreprises. "L'objectif est de dynamiser les équipes en interne… On sait qu'aujourd'hui, des événements comme le mondial de football sont très suivis, la plupart des collaborateurs en entreprise font des pronostics entre eux sur des bouts de papier ou sur des feuilles Excel ", déclare Kevin Cauchois. Pronostic Games, "c'est une jolie feuille Excel", ironise le développeur. Désormais, la marque veut s'ouvrir aux clubs. "On travaille avec le Rouen Handball par exemple. Maintenant, à chaque match, les fans sont invités via un QR code à faire eux-mêmes leurs pronostics, à la fin de la journée de championnat." Cyclisme, handball, tennis, sport d'hiver, football, rugby et même e-sport, Pronostic Games a l'ambition de se positionner sur tous les grands événements sportifs internationaux. La société mise particulièrement sur la Coupe du monde de rugby, organisée en septembre en France.