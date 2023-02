Bonne table à Rouen. Le Saint-Romain, une crêperie-café typique

Le Saint-Romain, c'est une adresse originale entre une crêperie et un café. Elle est ouverte du mardi au vendredi de 11 h 45 à 18 h 30 en continu et les vendredi et samedi soir de 18 h 30 à 21 h 30. Passé la porte d'entrée, on arrive dans une entrée plutôt étroite, avec le comptoir sur la droite. La décoration mêle tableaux d'antan et assiettes murales. Et côté mobilier, des tables en bois et des banquettes offrent un aspect chaleureux, tout comme les lumières aux couleurs chaudes.

Entre la Normandie et la Bretagne

Les spécialités de la maison, ce sont surtout les galettes au sarrasin et les crêpes au froment, même si à la carte, on retrouve aussi des croque-monsieur et des salades. Au Café Saint-Romain, les produits locaux et de saison sont valorisés. Selon les envies du chef, des galettes ou des salades au camembert, livarot ou neufchâtel sont proposées. Il existe un menu déjeuner à 14,50 euros, avec une galette et une crêpe, et un autre à 18,40 euros incluant un apéritif, une galette, une crêpe et une boisson. C'est d'ailleurs la formule que j'ai choisie. Pour l'apéritif, je souhaitais tester le kir royal : une belle découverte. En plat, j'ai opté pour la "galette Nordique" garnie d'emmental, saumon fumé, crème fraîche à la ciboulette et citron, le tout servi avec une salade. Tout est fait maison et on sent bien le moelleux de la pâte à galette.

Galette au saumon fumé et crème fraîche.

En dessert, j'ai jeté mon dévolu sur une crêpe au caramel beurre salé et sa compote de pomme cannelle. Une belle alliance entre la Normandie avec les pommes et la Bretagne avec le caramel au beurre salé. Aux manettes du café-crêperie, c'est Dominique Louis. "Depuis 2019, nous proposons avec ma femme Martine une restauration simple mais appréciée par les Normands." Et le restaurateur sait de quoi il parle, il dirigeait le Rive droite, situé place du Vieux-Marché à Rouen, nouvellement appelé L'Incontournable.

Pratique. 52 rue Saint-Romain, Rouen, 02 35 88 90 36. Ouvert du mardi au vendredi midi de 11 h 45 à 18 h 30 et les vendredi et samedi soir de 18 h 30 à 21 h 30