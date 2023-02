Caen. Pigeons, rats... quelles solutions pour éviter leur prolifération ?

Comment limiter l'impact qu'ont ces animaux, que l'on n'appelle plus nuisibles mais ESOD - pour espèces susceptibles d'occasionner des dégâts - sur notre quotidien ? Pas plus tard que la semaine passée, la rue des Carmes, à Caen, a passé une journée sans internet, des rats profitant de travaux pour sectionner des câbles. Les pigeons, eux, nuisent par leurs fientes acides et odorantes et dégradent peu à peu le patrimoine de la ville, grignotant le calcaire issu de la vieille pierre. Alors, la municipalité de Caen se plie en quatre pour éviter les désagréments et mise sur la prévention. Il faut le marteler : jeter ou déposer de la nourriture dans un lieu public est strictement interdit par la loi. "Quand on pense bien faire en nourrissant un chat errant, certes il va manger, mais d'autres animaux vont prendre le relais, et notamment le pigeon ou le rat", pose Stéphane Gervaise, à la tête du service hygiène et santé de la ville. "Le rat a besoin de trois choses pour proliférer : de l'eau, de la nourriture et un gîte, dresse Yohan Renard, directeur de NGAN Calvados, entreprise spécialisée dans la lutte contre les nuisibles. Il faut que les poubelles soient fermées avec un couvercle et ne pas poser les sacs à côté, mais aussi arrêter de nourrir les oiseaux ou de poser des croquettes en extérieur."

Empêcher le pigeon de nicher

Un pigeon reviendra toujours là où il est né. Pour éviter qu'une importante colonie ne se forme à un endroit, il faut limiter ses possibilités de nidification. Il existe des pics anti-oiseaux, des spirales, des fils tendus… Mais c'est surtout aux bailleurs de jouer le jeu. "On doit par exemple faire attention aux appartements vides. Les pigeons peuvent vite s'approprier le balcon, donc on pense à tirer les volets", prévient Stéphane Gervaise. Dans les églises, le problème est plus compliqué à régler. Il sera très difficile d'empêcher un pigeon de se poser là où il n'est pas embêté. "Ils sont un problème pour la structure de l'édifice et arrivent parfois à entrer par les portails ou un vitrail un peu endommagé, regrette le père Laurent Berthout, chargé de communication pour le diocèse du Calvados. Et surtout, le pigeon ne sait pas comment ressortir !" Quand un intrus pénétrait dans son église Saint-Jean, il employait alors une méthode artisanale : une cage pour attirer et attraper l'animal puis il le relâchait dehors.

Stériliser les pigeons

Amandine Sanvisens, cofondatrice de PAZ, une association défendant l'intérêt des animaux liminaires - qui vivent en liberté dans l'espace urbain - défend la contraception des pigeons. "On nourrit les pigeons avec du maïs enrobé d'une substance contraceptive, qui fait que leurs œufs ne vont pas éclore." Mais il faut être sûr que d'autres espèces de volatiles, parfois menacées, ne mangent pas ces graines. C'est ce que craint Stéphane Gervaise : "Les études que nous avons vues nous mettent en garde. Si on impacte une autre population, on nous le reprochera." Il se dit néanmoins ouvert à tout remède efficace et n'écarte pas l'idée de trouver d'autres solutions "douces" pour réguler la population de pigeons, qui avoisine les 2 500 individus à Caen.