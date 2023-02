Course à pied. Les 15 kilomètres du Havre ont 40 ans

Le dimanche 12 mars, l'association O.A.S.I.S organise les traditionnels 15 kilomètres du Havre. Une série de courses, ouvertes à tous les niveaux, et qui a pour objectif de récolter des fonds pour faciliter l'accès des personnes en situation de handicap aux activités sportives.

Jacques Forestier, président de l'association organisatrice, évoque cette course incontournable.

Quels sont les enjeux pour

l'association, 40 ans après

la première édition ?

L'enjeu est d'abord de faire perdurer la course, ce qui n'est pas une mince affaire, car c'est une grosse organisation. Nous avons notamment besoin d'une centaine de signaleurs, monopolisés ce jour-là sur la totalité du parcours. Si des personnes veulent s'engager sans courir, être signaleur est un bon moyen de participer activement. Notre objectif est de réunir cinq cents à mille coureurs tous les ans. On a la chance d'être une des premières courses de la saison. Pour cela, le 12 mars est une bonne date. Historiquement, cette course se déroulait courant septembre, mais le fait de l'avoir déplacée en mars nous permet de faire démarrer la saison pour les coureurs amateurs et semi-amateurs.

Car cet événement est accessible

à différents niveaux…

C'est une course intéressante car il y a trois catégories : le 15 km course, le 5 km course et le 5 km marche. Ce qui fait que l'on peut rendre la manifestation familiale, accessible à tous. Il ne faut pas oublier que c'est aussi pour une bonne cause car O.A.S.I.S est un événement "Sport handicap", donc tous les produits vont aux associations qui pratiquent le sport pour les handicapés.

Pourquoi avoir choisi ce parcours ?

Ce parcours est récurrent. On y tient, c'est un très beau parcours qui permet de traverser le centre-ville. Partant de l'hôtel de ville, passant par la plage puis dans la ville de Sainte-Adresse, il permet de cheminer dans les rues commerçantes, d'être au milieu de la ville, et donc que les coureurs soient encouragés et visibles par un maximum de Havrais. Côté sportif, c'est une course accessible, malgré la petite difficulté de parcours : la montée du début de la rue d'Étretat jusqu'au lycée Jeanne-d'Arc. Pour le 5 km, on fait une seule boucle, ce qui permet de s'amuser sans trop souffrir !