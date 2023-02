Bonne table dans l'Orne. Au Comptoir, le goût du terroir sur le bord du lac

La grisaille n'entache pas la beauté du lieu. La vue surplombante sur le lac depuis la salle du Comptoir, à Bagnoles-de-l'Orne, me laisse béate. Je me crois presque sur une péniche. C'est définitivement le plus beau spot de la ville. L'accueil est chaleureux et le service assez rapide. Point positif pour moi : le restaurant propose une assiette végétarienne. Je décline l'amuse-bouche au poisson offert par la maison. Pour la boisson, j'hésite entre une bière étiquetée JOA, brassée à proximité, ou une sangria maison.

Joyaux du terroir

Sur la carte des entrées, l'œuf de la Bigotière me fait saliver. L'assiette est appétissante. À l'intérieur de la boulette panée, le jaune d'œuf est bien coulant. Une tranche d'agrume libère des saveurs sucrées-salées. Niveau texture, le côté croustillant s'associe bien à la mousseline de céleri. J'avais un a priori en venant au Comptoir. Je craignais que les aliments ne soient pas du terroir. Après avoir goûté, mes doutes se sont envolés : je ne peux pas nier que le chef concocte du fait maison. Légumes, œufs et fromage ont été produits à proximité, Julien Poussier, chef de cuisine me le confirme. L'équipe du restaurant est aux petits soins et tout sourire.

En plat, je découvre une assiette de légumes rôtis. Un assortiment authentique puisque le cuistot a choisi de laisser les fanes de carottes. Les légumes craquent sous mes dents et fondent sur mon palais. J'ai vraiment l'impression que les aliments viennent d'être ramassés au potager. Le dressage sans artifice renforce le caractère noble des légumes.

L'assiette végétarienne et ses légumes rôtis.

Je passe un bon moment, en tendant l'oreille pour écouter les conversations anglaises et familiales des tables qui m'entourent. Pas de fausse surprise au moment de régler, entrée, plat et boisson me reviennent à 26 €. Après le repas, pas de casino pour moi. Une balade digestive sur le bord du lac s'impose.

Pratique. Au Comptoir, 6 avenue Robert-Cousin. Ouvert tous les jours (sauf lundi midi), 02 33 37 84 27