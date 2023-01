Normandie. Régler un conflit sans passer par le tribunal, c'est possible avec le CANRAD

Quand un conflit entre deux personnes devient trop pesant, il existe deux solutions : passer devant le juge, ou alors discuter pour trouver une solution. Le CANRAD, le Centre des avocats normands pour le règlement amiable des différends, vient d'être créé pour vous aider à régler vos différends de manière que la solution convienne aux deux parties. En place depuis le vendredi 13 janvier, il est le seul à regrouper les barreaux de trois départements, l'Orne, le Calvados et la Manche. Des avocats venant de Caen, Cherbourg, Alençon, Lisieux, Argentan et Coutances sont donc présents.

"Construire la solution"

Un dispositif à l'initiative de Nathalie Lailler, ancienne bâtonnière à Caen et présidente de ce CANRAD. Elle prend l'exemple d'un conflit familial lié à la garde d'enfants en cas de séparation. "On ne va pas s'entendre et passer devant le juge, qui rendra une décision qui ne satisfera pas les deux camps, témoigne-t-elle avec son expérience. Alors qu'en ayant recours à ce centre, on va demander à un médiateur d'intervenir. Il va démêler la pelote pour mettre le différend sur la table et ensuite construire la solution avec les deux parties. La solution doit émaner des deux camps, et ainsi ravir tout le monde."

Formée aux modes alternatifs de règlement des différends, elle assure que régler un conflit à l'amiable est un véritable gain de temps, car les procédures juridiques peuvent être très longues. "Mais parfois, c'est le juge qui peut désigner un médiateur pour régler un conflit", ajoute Cindy Boudevin, bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Caen.

Dialoguer pour y arriver

Pour aboutir à une solution, le recours à plusieurs réunions est possible, selon les divers cas. Les deux parties en conflit se rencontrent devant le médiateur, en présence ou non de leurs avocats, et discutent. "On essaie de développer la reformulation de la parole, de deviner derrière certaines postures ce qui se cache réellement en termes de demande, détaille Cindy Boudevin. Se jeter parfois tout ce qu'on a à dire à la face, ça peut permettre de soulager et de sortir du conflit."

Une visée également professionnelle

"Notre but est également de former les avocats qui le souhaitent à la pratique des modes amiables", affirme Nathalie Lailler, conquise par cette manière de régler les conflits. Cependant, elle affirme ne pas faire mouche à chaque fois. Si la plupart du temps une solution est trouvée, il arrive que certains ne mettent pas du leur et que la situation patauge. Dans ce cas, elle préfère arrêter. "Mais tout se passe bien neuf fois sur dix", sourit-elle.

Pratique. Contacter le CANRAD : 02 61 53 69 00