[Photos] Réforme des retraites. Forte mobilisation dans les rues à Caen

Les représentants de tous les syndicats ont défilé en tête du cortège à Caen ce jeudi 19 janvier, preuve de leur union dans ce combat contre la réforme des retraites. D'après la préfecture du Calvados, 17 600 personnes ont battu le pavé dans le centre-ville, alors que la CGT estime ce chiffre un peu à la hausse, tablant sur 20 000 individus.

Une longue marche dans la ville

Le cortège est parti de la rue Saint-Jean pour ensuite rejoindre la préfecture, faisant un détour par le quai de Juillet, le port de Caen et son château. Entre pétards et fumigènes, la manifestation s'est déroulée dans une bonne ambiance, sans aucun débordement. La préfecture a toutefois communiqué qu'une manifestation non déclarée se poursuivait dans l'hypercentre de la ville quelques minutes après la fin officielle du rassemblement.