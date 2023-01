[Insolite] Cherbourg. Une microcrèche ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24

Une première dans la Manche ! Une microcrèche ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, va s'installer dans la zone d'activité des Fourches à Cherbourg. L'idée a été lancée par Aurore Navet. Originaire de Cherbourg, cette femme de 42 ans, mère de trois enfants, a d'abord travaillé pendant environ quatre ans en tant que responsable d'une agence de services à la personne à Saint-Lô. Une structure qu'elle souhaitait par la suite développer avec l'ouverture d'une microcrèche, mais son projet n'a pas pu se réaliser.

Son retour à Cherbourg en 2014

Pour des raisons personnelles, Aurore avait fait le choix de revenir en 2014 à Cherbourg. Elle avait alors trouvé du travail dans un centre de santé, où elle était responsable administrative pour sept médecins. Avec "aucune possibilité d'évolution de carrière", Aurore, d'un "naturel entreprenant", avait besoin d'avancer et de se fixer des challenges. Elle quitte alors, en 2020, cette activité et se lance dans son projet de microcrèche, qu'elle n'a donc pas abandonné.

Tout est parti d'une étude

Au départ, elle était partie sur un projet classique, avec une ouverture uniquement en journée, mais lors d'une simple étude réalisée sur les réseaux sociaux, elle a eu un retour de 140 personnes, avec 40 % d'entre elles qui souhaitaient aussi une garde la nuit. Et effectivement, de nombreuses entreprises du nord-Cotentin ont des amplitudes horaires atypiques.

Son entreprise va s'appeler Flexi Baby et la journée s'organise de cette façon : des horaires de jour, entre 8 heures et 18 heures, et atypiques de 6 heures à 8 heures et de 18 heures et 22 heures, et de nuit, entre 22 heures et 6 heures du matin. Un enfant présent à 22 heures ne pourra pas repartir en pleine nuit, pour des raisons de sécurité et de respect du sommeil de l'enfant.

Une structure créée dans la zone des Fourches

Aurore Navet a présenté son travail en 2020 à la Ville de Cherbourg-en-Cotentin et à l'Agglo du Cotentin, qui ont tout de suite adhéré. Il ne lui restait plus qu'à trouver un local, sauf que celui-ci devait répondre à des normes comme celles de la Protection maternelle et infantile (PMI). Le lieu fut impossible alors à trouver.

Elle a donc dû modifier ses plans et penser à créer cet endroit. Le budget qu'elle prévoit est revu à la hausse mais, par chance, un investisseur lui fait confiance dans l'aventure. Un terrain est trouvé dans la zone des Fourches : sa structure se compose d'une surface de 200 m2 et peut accueillir jusqu'à 12 à 14 enfants. La microcrèche sera juste fermée une semaine, au moment de Noël.

Travaux et début des recrutements

Les travaux ont commencé en janvier et l'ouverture est prévue à la rentrée de septembre. Aujourd'hui, Aurore Navet doit recruter une éducatrice jeunes enfants et des auxiliaires de puériculture et animatrices de petite enfance. Les préinscriptions sont déjà possibles. La microcrèche est réservée aux enfants âgés de deux mois et demi à quatre ans (jusqu'à six ans la nuit). et côté tarifs, les prix sont plafonnés par la Caisse d'allocations familiales (Caf) en fonction des revenus.

Pratique. Renseignements par téléphone au 06 29 26 35 40 ou sur le site www.flexibaby.fr.