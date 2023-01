France-Monde. Combien de temps doit durer une douche "économique et écologique" ?

Il y a moins d'un an, le débat portait sur le moment de la journée durant lequel il était plus opportun de prendre sa douche, le matin pour la créativité, ou le soir pour se débarrasser des tensions accumulées.

Désormais avec la hausse constante des coûts de l'énergie, combinée aux enjeux environnementaux, semble lancer une nouvelle interrogation : combien de temps doit durer une douche pour faire des économies et être plus respectueux de l'environnement ? Un débat notamment relancé par The Guardian qui s'est intéressé aux avantages et aux inconvénients de la 'four-minute shower' (la douche de quatre minutes). Un temps record qui ne laisse que peu de place à la détente et à l'hygiène corporelle, à en croire les experts, qui donnent en réalité une minute de plus pour accomplir ce geste quotidien.

Loin du moment de détente apprécié par une foule de consommateurs, la douche rapide a donc le mérite d'être économique et écologique. Autant de raisons de l'expérimenter et de l'adopter.