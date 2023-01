Rouen. Un salon de l'orientation et des métiers pour trouver sa vocation

C'est le salon pour trouver sa voie. Le Parc des expositions de Rouen accueille, du jeudi 2 février au samedi 4 février, le Salon régional de l'orientation et des métiers. Au programme, la découverte de 150 métiers en démonstration répartis dans 16 pôles différents, du bâtiment à l'industrie en passant par l'hôtellerie-restauration, la santé, le droit ou la fonction publique. "Il s'adresse à tous les publics qui sont dans une démarche d'orientation, qu'il s'agisse de jeunes scolaires ou de publics plus âgés qui seraient en évolution professionnelle", précise Denis Leboucher, le directeur de l'Agence régionale de l'orientation des métiers de Normandie, qui organise le salon.

Des immersions dans les métiers

Chacun des pôles métiers est piloté par des professionnels de la branche concernée pour présenter au maximum ces professions. "L'idée est de s'immerger dans le métier avec des outils numériques, de toucher les métiers sur l'aspect du bâtiment ou les métiers de l'artisanat, et de se mettre en situation professionnelle ou en réflexion sur des formations supérieures", ajoute le spécialiste. Des conseillers d'orientation sont sur place pour répondre aux questions et des ateliers thématiques sont organisés. Autre moyen de s'immerger, la compétition des métiers Worldskills, qui se déroulera sur le salon, avec les sélections régionales. Une soixantaine de métiers seront représentés avec des épreuves techniques à réaliser. Les lauréats participeront ensuite aux finales nationales et, peut-être, aux finales mondiales. Le jeudi et le vendredi, le salon accueillera beaucoup de scolaires de la région. Le samedi, des visites individuelles sont aussi prévues.

Pratique. Du jeudi 2 au samedi 4 février à partir de 10 heures, au Parc des expositions de Rouen.