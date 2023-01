Caen. Cinémas : quels ont été les tops et flops de l'année 2022 ?

Après deux années bousculées par l'épidémie de Covid-19, les cinémas français ont retrouvé 3/4 de leur public lors de cette année 2022 selon le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). Plus de 150 millions d'entrées ont été comptabilisées dans les salles obscures.

Plus de 500 000 visiteurs au Pathé

Gautier Labrusse, directeur du cinéma Le Lux.

Les salles de Caen et de son agglomération font le même constat et jugent l'année "encourageante" et "rassurante" alors que le pass vaccinal était obligatoire de janvier à mars. "Les gens sont clairement de retour dans les salles" affirme Elise Mignot, directrice du Café des images d'Hérouville-Saint-Clair, qui a pourtant été fermé tout le mois d'août pour travaux. Ce cinéma d'art et essai en banlieue caennaise a accueilli plus de 90 000 spectateurs en 2022, soit 18 % de moins qu'en 2019. Au Lux à Caen, 146 000 visiteurs sont venus au cinéma, contre 180 000 en 2019. Quant au Pathé des Rives de l'Orne, il compte 501 000 entrées en 2022.

Ce qui a marché

Quels ont été les tops et flops de l'année ? Bien loin de ce que peut susciter la saga Avatar, on note la présence de Novembre réalisé par Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, seul film français dans le top 10 des films les plus vus au Pathé. "Les gens viennent voir des Blockbuster américains mais on a eu une belle surprise sur Novembre. Ce film a fait 13 500 entrées", évoque José Luis Vinhas, le directeur.

Autre succès du côté du Café des images avec le film Ouistreham, tourné en Normandie. Il arrive en tête du classement des films les plus vus avec 5 395 entrées. "On a aussi eu trois films réalisés par des femmes dans notre top 10, c'est une fierté" ajoute Elise Mignot. Au lux, les films qui ont bien fonctionné sont Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, un film d'animation sorti en octobre (4 500 entrées) ainsi que le film sur Simone Veil (3 500 entrées).

Ce qui n'a pas marché

Parmi les surprises, le film En même temps a fait un flop au Lux, film dans lequel Jonathan Cohen incarne un maire d'extrême droite. Seulement 800 visiteurs sont venus. "C'est un film qui abordait la question politique et ce en pleine période d'élections, on était déçu", évoque Gautier Labrusse. Grosse déception également au Café des images pour le film Bowling Saturne réalisé par Patricia Mazuy, avec seulement 450 spectateurs. "C'est en deçà de nos attentes car on était complet sur l'avant-première", dit Elise Mignot, encore surprise.

Enfin, au Pathé des Rives de l'Orne, le troisième opus de Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu n'a pas fonctionné, avec seulement 10 000 entrées.