Bonne table à Cherbourg. Melting Pot : le restaurant qui vous fait voyager 

L'ambiance est chaleureuse lorsque nous franchissons la porte du restaurant Le Melting Pot à Cherbourg. Dès notre arrivée, nous avons surtout cette impression d'avoir pris l'avion pour partir en voyage l'espace de quelques heures, pendant la durée de notre repas. Des tableaux des nombreux séjours réalisés à l'étranger du chef cuisinier nous le confirment.

"Je suis allé beaucoup en Asie,

en Europe et dans les Amériques"

Nous sommes chez Karel Scuvée, patron très sympathique proposant non pas la traditionnelle cuisine française avec sa bavette et ses frites, mais bien des plats aux inspirations asiatiques, des mijotés divers, sautés au wok, colombos, cassoulet antillais, goulash... Ses plats sont accompagnés de mélanges d'épices et de saveurs lointaines, avec des légumes frais, du riz parfumé et un mélange d'herbes fraîches. En décembre, j'ai dégusté un poulet "satay" cacahuètes et je me suis laissé transporter en Inde, juste avant de repartir au travail. On peut citer d'autres plats comme le porc au curry rouge thaï, ou encore le saumon curry namya, avec ses légumes.

Karel Scuvée, gérant du Melting Pot.

Karel était à la tête de "Sel et poivre" au même endroit avant de changer de formule en 2016 pour penser amener davantage de ses voyages dans ses assiettes. "J'aime voyager, je suis allé beaucoup en Asie, en Europe et dans les Amériques", confie Karel. "J'aime beaucoup les formules asiatiques, tu t'assois quelque part à n'importe quelle heure de la journée, et on te prépare quelque chose avec du riz." Côté tarifs, ils sont très raisonnables. Il faut débourser 15,50 € pour un plat avec son accompagnement. Il faut compter 6 € pour le dessert. Le chef nous suggère un moelleux au chocolat, noix et écorces d'oranges, ou son cheesecake à la banane caramélisée.

Pratique. 17, rue du Port à Cherbourg. Ouvert du lundi au samedi, de 12 h à 14 h et de 19 h. Sur place ou à emporter. Renseignements par téléphone au 02 33 01 24 09.