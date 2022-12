[Actualisé] Vire. Remous au Conseil départemental, la fusion des collèges finalement votée

La fermeture ou non du collège du Val de Vire devait être décidée lundi 12 décembre au Conseil départemental. Des professeurs et parents d'élèves ont suivi la séance pour afficher leur mécontentement. Ils ont pris place dans la tribune surplombant les élus afin d'assister aux débats. Un possible report du vote était d'abord évoqué, mais seulement 12 étaient pour, et 37 contre, provoquant les huées des spectateurs qui ont ensuite entonné une version modifiée de La Marseillaise. Quelques instants plus tard, les manifestants ont envahi l'hémicycle, perturbant le bon déroulé de la séance. Certains ont pris la parole pour énoncer leurs arguments contre la fusion des deux collèges. De quoi excéder Jean-Léonce Dupont, président du Département, qui a simplement répondu : "Vous avez quand même une sacrée conception de la démocratie", avant de se lever de son siège et de quitter la séance. D'autres élus l'ont suivi.

Jean-Léonce Dupont a pris la décision de quitter l'hémicycle, avant que les autres élus ne le rejoignent.

Après plusieurs longues minutes d'occupation, il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour faire évacuer, dans le calme, les manifestants. La séance a donc ensuite repris peu avant 18 heures, à huis clos, et sans les élus de l'opposition. À noter que le maire de Vire, Marc Andreu Sabater, pourtant membre de la majorité, n'était pas présent non plus.

La fusion des collèges pour 2024 a finalement été adoptée par les élus encore présents.