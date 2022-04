Caen. L'escroc avait soutiré près de 20 000 € à ses victimes

Un homme âgé de 52 ans, actuellement incarcéré, a été jugé jeudi 24 mars au tribunal de Caen pour avoir escroqué un couple de personnes âgées. Selon les faits rappelés lors du procès, le prévenu s'était présenté à leur domicile en juillet 2018 pour effectuer un devis pour des volets roulants. Ce dernier leur demande un chèque d'un montant de 50 % de la somme finale. Ledit chèque est rapidement déposé à la banque par le quinquagénaire. Ce dernier est ensuite revenu chez eux, leur réclamant l'autre moitié de la somme totale. Un chèque également remis à la banque par la suite.

Endetté de près de 120 000 €

Quelque temps plus tard, le fils du couple découvre l'escroquerie et dépose plainte. En décembre 2018, le mis en cause achète des quads pour plus de 17 000 euros auprès d'une société de motos. Il paie alors avec un chèque impayé. Une deuxième plainte est alors déposée par l'entreprise. Lors du procès, le quinquagénaire explique qu'il savait qu'il avait des dettes, et qu'il pensait que ce chèque serait honoré, car il avait un solde de 600 euros sur son compte. La présidente lui demande comment il comptait payer 18 000 euros avec seulement 600 euros en banque. Il répond qu'il attendait une somme de 22 000 euros qui s'est avérée être un chèque en bois. Ayant des dettes de près de 120 000 € à cette époque-là, la présidente lui fait remarquer que même ces 22 000 € n'auraient pas comblé le déficit.

Après délibération, le prévenu écope de 18 mois de prisons avec six mois de sursis sans possibilité d'aménagement de peine. Il devra dédommager le couple âgé de 3 085 €, 500 € pour préjudice moral. Il devra s'acquitter d'une autre amende de 1 000 €. Pour la société de quads, le condamné leur devra 16 663,70 € pour le matériel et 150 € au titre du préjudice moral. Il devra là aussi s'acquitter d'une autre amende de 1 000 €.