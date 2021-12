Caen. Une justice "ringarde" : magistrats et avocats réclament des moyens

Mercredi 15 décembre, ils étaient plus d'une centaine - magistrats, greffiers, avocats - réunie devant la cour d'appel de Caen pour manifester leur mécontentement.

Une manifestation qui avait lieu partout en France.

Les professionnels de la justice dénoncent un manque de moyens, tant humains que matériels.

La tribune publiée dans Le Monde du 24 novembre a été signée par 7 500 professionnels dont 5 500 magistrats et 1 600 fonctionnaires du greffe. "Les citoyens sont victimes de la ringardise de l'autorité judiciaire en France qui ne peut pas faire son travail correctement", déclare Jean François Villette, délégué régional du syndicat de la magistrature.

Les motions lues devant les portes de la préfecture demandent un rattrapage de dotation en magistrats et procureurs afin d'atteindre le niveau médian européen, c'est-à-dire plus de 17 juges et 11 procureurs au lieu de 11 juges et trois procureurs en France pour 100 000 habitants.