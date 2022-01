Jugés pour l'abandon de leur cheptel

Une famille comparaissait hier, mercredi 19 août, devant le tribunal de Caen pour avoir abandonner un cheptel de 101 bovins et pour avoir continuer à percevoir indûment des primes agricoles. Les prévenus ont nié en bloc. Le parquet a requis pour le père un an de prison dont huit mois avec sursis mise à l'épreuve à et pour le fils et la mère, respectivement, huit et six mois de prison avec sursis mise à l'épreuve. Le délibéré est attendu le 15 septembre.

