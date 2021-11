Bonne table à Caen. La Véranda fête ses sept ans… en pyjama !

C'est dans une rue à l'abri des regards que se situe La Véranda. Ce restaurant, situé 30 rue Général-Giraud, a ouvert ses portes il y a sept ans. Les habitués connaissent l'adresse sur le bout des doigts. "Ici, on n'y passe pas, on y vient", sourit la gérante Sonia Roulland. À l'occasion de ce septième anniversaire, elle a décidé avec son mari Christophe d'organiser une soirée pyjama samedi 20 novembre. "Le menu sera offert à celui qui se démarque !", dit la cheffe d'un ton alléchant. Il sera élu par vote du public.

Une sangria à tomber par terre !

Dans ce restaurant au style "brasserie parisienne décontractée", on mange des repas traditionnels revisités. Il n'y a pas de carte (sauf pour les boissons) mais un menu à l'ardoise. Trois entrées, quatre plats et quatre desserts sont proposés chaque midi et chaque soir. "On change d'ardoise toutes les deux semaines avec des incontournables : l'entrecôte et la mousse au chocolat sans beurre et sans sucre." Une viande, un poisson et une salade y figurent systématiquement. Ce midi, le feuilleté au boudin noir, camembert et pommes m'ouvre l'appétit. En tant que Normande, je n'avais pas trop le choix. Je poursuis mon déjeuner par une salade bien garnie de gésiers, fines tranches de canard fumé, butternut poêlé, feta et ses quelques tomates cerises.

La salade du chef : gésiers, butternut poêlé…

Me voilà bien rassasiée dans une ambiance très agréable. L'assiette recouvre des cartes postales de la région datant de la Seconde Guerre mondiale. Elles sont collées sous le plateau de la table. De Deauville, Douvres-la-Délivrande, Falaise…"Elles sont collector. Ce sont des anciens clients qui nous les avaient données !" La spécialité du couple : la sangria portugaise, référence aux origines de Sonia. "Elle cogne un peu", avoue-t-elle. Promis, je n'ai pas trempé les lèvres. Il y a un après-midi de travail à assurer tout de même !

Pratique. La Véranda, 30 rue Général-Giraud à Caen. Entrée+plat ou plat+dessert : 20,50 €. Plat unique : 14,50 €. Tél. 02 50 28 08 91.