Le Havre. Covid-19 : au groupe hospitalier, les règles de visite assouplies

Limitées par la Covid-19 depuis plus d'un an et demi, les règles de visite évoluent dans les services du groupe hospitalier du Havre, à partir du vendredi 15 octobre.

Il n'est plus nécessaire de prendre rendez-vous pour voir un proche hospitalisé, et les visites sont désormais sans limitation de durée. En revanche, le nombre de visiteurs est limité à deux personnes par patient simultanément, soit quatre visiteurs concomitamment dans une chambre double.

Toujours limités en maternité

En maternité, les visites sont limitées au deuxième parent et aux enfants du couple. En pédiatrie néonatale et autres unités de pédiatrie, les visites sont autorisées pour les deux parents et la fratrie.

Pour tous les visiteurs, la présentation d'un pass sanitaire reste obligatoire. Les visites demeurent interdites aux personnes atteintes de Covid-19 ou suspectées de l'être, aux cas contacts de malades et aux personnes revenant d'un séjour dans un pays classé en zone rouge par le gouvernement.