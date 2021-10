À Domicile. Tryo joue la continuité avec le nouvel album Chants de Bataille

En 2020, Tryo devait fêter ses 25 ans en grande pompe, avec un album anniversaire de reprises avec des duos inédits et une tournée exceptionnelle pour réunir leurs fans. C'était sans compter la crise de la Covid-19, Tryo ayant été le premier groupe à voir ses concerts annulés par la pandémie.

Pas refroidi, le groupe s'est remis au travail, pour exister, pour rester en vie. Toujours avec insouciance et légèreté, mais non sans une touche de réalisme et d'objectivité. Tryo joue toujours sur une touche sucrée-salée. Le concert anniversaire à Bercy aura bien lieu et, en Normandie, Tryo jouera au Havre (Seine-Maritime) le 30 septembre. Leur album Chants de Bataille est disponible depuis le vendredi 10 septembre.