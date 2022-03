Près du Havre. Un géant de la distribution de meubles de jardin et déco s'installe et recrute

L'entrepôt XXL sorti de terre à deux pas du pont de Normandie a trouvé preneur. C'est le groupe JJA, numéro 2 européen dans les produits d'équipement de la maison (Atmosphera, Hespéride…), qui s'implante dans ce bâtiment inauguré jeudi 8 juillet.

Caristes, manutentionnaires…

Il s'agira de la plus grande plateforme logistique de la zone portuaire du Havre : 92 000 m2, soit l'équivalent de 13 terrains de foot, qui s'étendent sur Sandouville et Saint-Vigor-d'Ymonville. "Nous considérons qu'avoir du stock est un principe fondamental. Nous avions des besoins supplémentaires pour le mobilier d'extérieur. Devant l'opportunité, on a fait le grand saut", explique Jacques-Olivier Abiteboul, président de ce groupe familial dont le siège social est situé dans le Val-d'Oise.

Le site de 92 000 m2 s'étend sur les communes de Sandouville et Saint-Vigor-d'Ymonville.

Les premiers camions sont attendus mi-août. Le groupe a donc lancé une vaste campagne de recrutement, à travers l'agence d'emplois SIM, qui va installer un bureau sur le site. Les besoins sont immédiats et importants : une centaine de personnes, des manutentionnaires, préparateurs de commande et caristes. "Les salariés qui entreront en intérim auront une carte à jouer, puisque la direction du site voudrait l'embauche de 70 à 100 personnes en CDI d'ici la fin de l'année", détaille Edouard Lefebvre, directeur développement et innovation chez SIM. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir des qualifications pour les postes de manutentionnaires.

Trente conteneurs par jour

"Dès le mois d'août, ce bâtiment connaîtra une grosse activité de réception de mobilier de jardin, avec l'arrivée de trente à quarante conteneurs par jour, parfois plus", précise Ouassila Vest, DRH des filiales logistiques du groupe JJA. "Nous avons besoin de personnel pour dépoter, palettiser, stocker. À partir de janvier-février, on passera dans une phase d'expédition des marchandises."

Le groupe prévoit, à terme, d'employer 250 personnes sur ce site.

Pratique. Pour postuler : sim-emploi.net