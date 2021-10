Hérouville-Saint-Clair. Le BBC fait le point sur sa programmation de janvier à avril

Face à la crise actuelle, le BBC à Hérouville-Saint-Clair vient de dévoiler sa nouvelle programmation. Bon nombre de ses concerts seront proposés en format assis. Initialement prévue le jeudi 28 janvier, l'étape caennaise de la tournée de Laëtitia Sheriff est repoussée au 20 mai 2021. Concernant l'Afterwork Pro du 29 janvier, l'événement est annulé.

Les concerts annoncés en février et mars sont maintenus : Cock Robin (5 février), Jahneration (le 5 mars), Voyou Solo (le 12 mars), Vidéoclub (le 13 mars), Electro Delux (le 19 mars). À partir du 3 avril, le BBC espère retrouver sa configuration habituelle et proposer des concerts debout. Black Bomb A (le 3 avril), Josman (le 8 avril), Superbus (le 15 avril), Leto (le 17 avril). Seul le concert de John Butler, initialement prévu le 11 mai, est reporté au 28 mai 2022. Il est d'ores et déjà complet.

À noter le 20 novembre 2021, la venue des Corréziens de Trois Cafés Gourmands.

Toutes les infos sont à retrouver sur le site internet du BBC : bigbandcafe.com