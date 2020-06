Caen. Les quais : comme si on était à la mer

Pas le temps d'aller manger à la plage ce midi ? Cet endroit peut être le bon compromis quand le soleil fait son apparition. Entre les Rives de l'Orne et le centre-ville, les quais du port de Caen sont l'endroit parfait pour se retrouver en famille, mais aussi entre amis et collègues. Des sortes de bancs en bois ont été installés le long de la promenade piétonne. L'avantage de manger ici est la proximité avec l'eau et la vue sur les nombreux voiliers amarrés dans le port. L'idéal est de terminer le repas par une balade le long du port.