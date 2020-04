Coronavirus : vos questions, nos réponses. Comment obtenir une indemnisation si je suis autoentrepreneur ?

Question : "Je suis autoentrepreneur dans la vente ambulante, je n'ai pas eu beaucoup de chiffre d'affaires en 2019. Ai-je droit à une aide financière car mon entreprise est fermée à cause du Covid ?"

Réponse : En date du mercredi 25 mars, une ordonnance précise que vous pouvez en bénéficier si votre chiffre d'affaires a baissé de plus de 70 % entre mars 2019 et mars 2020 et si vous réalisez moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel.

Le formulaire est disponible ici.