Caen. Un salon de réflexologie plantaire

Marie-Pierre Fagot a fait une reconversion professionnelle pour se lancer dans la réflexologie plantaire. Comme son nom l'indique, cette technique consiste à stimuler des réflexes par le biais de pressions sur les pieds. "On insiste sur les différents systèmes du corps humain : nerveux, respiratoire, digestif, endocrinien." En une heure de séance pour un tarif de 55 €, cette spécialiste stimule votre corps et vous détend. "Le but est d'améliorer la circulation sanguine et de dissiper le stress et les tensions."